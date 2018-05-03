بوتفليقة يقيم منجزات التنمية في الجزائر في العقدين الأخيرين

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم الثلاثاء 1 أيار/ مايو، أن الجزائر حققت إنجازات خلال العقدين الأخرين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية "لا يمكن التنكر لها"، وأكد أن الدعم الحكومي يتجاوز 30 مليار دولار سنويا.

© REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI الجزائر تواجه هجرة الأفارقة بـ20 مليون دولار

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد أوضح الرئيس الجزائري في رسالة له بمناسبة العيد العالمي للشغل قرأها نيابة عنه وزير الداخلية نور الدين بدوي، "لا يمكن لأحد مهما بلغ به الإجحاف والجحود أن يتنكر لكل ما أنجزته الجزائر خلال العقدين الماضيين في جميع المجالات التنموية والإصلاحية".

وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه في المجال السياسي، "تعزز نظامنا الديمقراطي التعددي وترقية الحقوق والحريات، تعززا توج بالتعديل الدستوري لسنة 2016"، مضيفا أنه في المجال الاجتماعي، تداركت الجزائر "كل ما تراكم فيها من تأخرات جراء الأزمات المتعددة الأشكال".

وفي السياق نفسه، ذكر بوتفليقة بإنجاز الملايين من السكنات والتغلب "بقدر معتبر" على البطالة التي تراجعت عن المستوى "الرهيب" الذي كانت عليه في بداية هذا القرن، مؤكدا أن الدولة مستمرة في بذل الجهد لتحسين النتائج في هذا المجال.

كما لفت الرئيس بوتفليقة إلى تقدم الجزائر في مجال التربية والتعليم، وفي الخدمات الاجتماعية، وكذلك في رفع مستوى معيشة السكان، وتعزيز الطبقة المتوسطة.

وتابع، أما في المجال الاقتصادي، "سجلت بلادنا خلال العشريتين الأخيرتين قفزة نوعية في تحسين قدراتنا الفلاحية، وفي ظهور مئات الآلاف من المؤسسات المتوسطة، وفي دعم هياكلنا القاعدية وفي ارتفاع الدخل العام للبلاد، وجراء نمو اقتصادي متنام حتى وإن كانت نسبته غير كافية"، يقول رئيس الدولة الذي أبرز أن هذه الإنجازات التي صنعتها الجزائر طوال السنوات الأخيرة "يعود الفضل فيها بالدرجة الأولى لعمالنا وعاملاتنا في الورشات وفي المزارع وفي المكاتب، وبجميع مواقع البناء والتشييد".

وأردف قائلا "كما يجب كذلك أن نسجل ثمار التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته الجزائر طوال السنوات الأخيرة وتوزع على مجتمعنا انطلاقا من تمسكنا بنمط الدولة الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه إضافة إلى خلق مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن، والتعليم والرعاية الصحية، "تسهر الدولة كذلك على دعم كبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية، دعم يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا".