العراق يوقع 13 اتفاقية استثمارية خلال الأيام الماضية

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، علي العلاق، أن بلاده وقعت أكثر من 13 اتفاقية على مدار الأيام الماضية.

© AFP 2018 / KIM JAE-HWAN العراق يستلم دفعة طائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية

بغداد — سبوتنيك . وقال العلاق، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "وقعنا 13 اتفاقية استثمارية خلال الأيام الماضية"، مضيفا "خلال شهرين وقعت 15 شركة اتفاقيات استثمار مع العراق".

وأشار العلاق إلى أن "رئاسة الوزراء أصدرت قرارات جديدة تخص الاستثمار مما سيوفر أرضيه مناسبة للاستثمار".

وتوقع العلاق أن "الوضع السياسي سيكون أفضل بعد الانتخابات ولن يشكل أزمة بالنسبة للمستثمر".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/ مايو الجاري، وسط ترقب أمني كبير، بعد تهديد "داعش" الناخبين خاصة في المناطق التي طُرد منها مقاتلوه.