مقتل وإصابة 26 بمعارك قبالة منفذ حدودي يمني مع السعودية

دارت معارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "بأن قوات الرئيس هادي نفذت اليوم الخميس 3 مايو/ أيار، زحفاً واسعاً على منطقة أضيق قبالة منفذ البقع الحدودي مع السعودية، والتابع إدارياً لمديرية كتاف في محافظة صعدة".

وأشار المصدر إلى "أن معارك عنيفة دارت بين الطرفين خلفت 9 قتلى و17 جريحاً من قوات الرئيس هادي، وانتهت بانسحاب المهاجمين دون تحقيق أي تقدم ميداني".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويتهم التحالف إيران بتزويد "أنصار الله" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة (دون طيار)، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وتعلن "أنصار الله" من حين لآخر أطلاقها صواريخ باليستية باتجاه أهداف سعودية، فضلا عن قتل جنود سعوديين على المناطق الحدودية.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.