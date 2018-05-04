منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنهي زيارتها إلى دوما وتأخذ عينات

وقالت المنظمة، "اكتمل الانتشار الأولي لبعثة تقصي الحقائق لجمع الحقائق في دوما بالجمهورية العربية السورية. وقد تم جمع العينات إلى حيث سيتم تقسيمها وإرسال كل منهما إلى المعامل المختصة".
وأوضحت المنظمة أن تحليل العينات من دوما يحتاج فترة من 3 إلى 4 أسابيع على الأقل، للوصول إلى نتائج.
وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، ستواصل البعثة عملها لجمع مزيد من المعلومات والمواد، مضيفة "ليس من الممكن إعطاء إطار زمني لتاريخ إصدار تقرير دوما للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".
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