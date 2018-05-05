"نداء تونس": حملتنا تعرضت للعنف وواثقون من الفوز في الانتخابات

قال منجي الحرباوي، المتحدث باسم حزب "نداء تونس"، إن أعضاء الحملة الانتخابية للحزب تعرضوا للعنف والطعن خلال فترة الدعاية الانتخابية، كما تعرضت بعض المقرات لمحاولات اعتداء.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات قد تمت على مدار الأسابيع الثلاثة قبل عملية الصمت الانتخابي، وأن التخوفات تكمن في عزوف الناخبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، خاصة في ظل استمرار بعض الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تحل بعد، والتي تؤثر على المواطنين في عموم تونس، ما قد يدفعهم لعدم الذهاب إلى اللجان.

وتابع أن فئة الشباب باعتبارها الفئة الأكثر في أصوات الناخبين يمكن أن تؤثر على الأمر.

واستطرد أن حزب "نداء تونس" ينافس على 345 قائمة من أصل 350 قائمة على مستوى البلديات، وأنه لديه تفاؤل بالفوز بأغلب القوائم التي ينافس عليها.

وبدأت اليوم السبت 5 مايو/أيار، مرحلة الصمت الانتخابي فور انتهاء حملة دعائية في أول استحقاق للانتخابات البلدية بعد أحداث 2011.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت غدا الأحد 6 مايو/ أيار، في كامل ولايات تونس، التي تشهد تنافسا بين نداء تونس وحركة النهضة.

ويمنع الفصل 69 من القانون الانتخاب "جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي"، ويعاقب بغرامة مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار تونسي، بحسب الفصل 155، كل من يرتكب مخالفة.

ويتنافس على مقاعد البلديات التونسية، أكثر من 2070 لائحة انتخابية بين الأحزاب والمستقلين، بما يزيد عن 54 ألف مرشح في 350 دائرة بلدية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدرت أن نصف عدد المرشحين تقريبا من النساء، فيما تزيد نسبة الشباب على الـ 50%.