الجيش السوري يفتح طريق حمص- حماة بعد انقطاع دام ما يقارب 7 سنوات

قام الجيش السوري بإعادة فتح طريق حمص - حماة بعد انقطاع دام ما يقارب 7 سنوات.

دمشق — سبوتنيك. أعاد الجيش السوري فتح أوتوستراد حمص حماة بعد إغلاق دام نحو سبع سنوات، تنفيذا لأحد بنود اتفاق إخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من المسلحين".

وأبلغ مصدر ميداني مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش السوري "أعاد فتح أوتوستراد حمص حماة بعد انقطاع دام سبع سنوات تنفيذا لأحد بنود اتفاق إخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من المسلحين".

وقال المصدر إن "عملية تسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري متواصلة حيث أنهى مسلحو بلدة الحولة أمس تسليم الأسلحة في حين يستمر مسلحو تلبيسة بتسليم سلاحهم".

يتبع…