النهضة التونسية: ننافس على كافة القوائم والصناديق هي من تحدد

قال عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، إن عملية الحديث عن الإقبال على المشاركة في الانتخابات من عدمها مبكرة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن النهضة تنافس على كافة القوائم الـ 350، وأنها تراعي فترة الصمت الانتخابي، وأن مسألة الفوز من عدمه تحددها صناديق الاقتراع.

وتابع أن الحركة قامت بكل جهودها خلال الفترة التي سبقت الصمت الانتخابي، وأنه على الجميع أن ينتظر نتائج الصناديق التي تحدد الفائزين.

وبدأت اليوم السبت 5 مايو/ أيار، مرحلة الصمت الانتخابي فور انتهاء حملة دعائية في أول استحقاق للانتخابات البلدية في تونس بعد أحداث 2011.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت غدا الأحد 6 مايو/ أيار، في كامل ولايات تونس، التي تشهد تنافسا بين نداء تونس وحركة النهضة.

ويمنع الفصل 69 من قانون الانتخابات "جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي"، ويعاقب بغرامة مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار تونسي، بحسب الفصل 155، كل من يرتكب مخالفة.

ويتنافس على مقاعد البلديات التونسية، أكثر من 2070 لائحة انتخابية بين الأحزاب والمستقلين، بما يزيد عن 54 ألف مرشح في 350 دائرة بلدية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدرت أن نصف عدد المرشحين تقريبا من النساء، فيما تزيد نسبة الشباب على الـ50%.