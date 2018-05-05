استعدادات فريدة من نوعها في السعودية لقيادة المرأة للسيارات

تعمل إدارات المرور في بريدة ومحافظات منطقة القصيم، على تجهيز أقسام نسائية بجميع إداراتها، تزامنا مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارات.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل"، تم تجهيز مكاتب باللون الوردي في إدارات وشعب مرور القصيم، لاستقبال النساء اللاتي يرغبن في ترخيص مركبات جديدة، والحصول على رخص سيرها.

© AFP 2018 / Fayez Nureldine "بعد قيادة السيارة" … 5 أشياء لا تزال محظورة على النساء في السعودية

وكان أمر ملكي قد صدر منذ شهور، يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات في شوراع المملكة، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وكان مدير الإدارة العامة للمرور محمد بن عبدالله البسامي، أعلن انتهاء منح التراخيص لخمس مدارس لتعليم المرأة القيادة في خمس مدن.