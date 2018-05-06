الجيش اليمني يسيطر على موقعين غرب مأرب

استعادت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، موقعين من مسلحي جماعة أنصار الله في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر بالمركز الإعلامي للجيش اليمني أن "الجيش نفذ هجوما على مواقع للحوثيين في مديرية صرواح غرب مارب، تمكن خلاله من السيطرة على موقعين جنوب تبة المطار الاستراتيجية"، لافتا إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء الهجوم".

في الأثناء، قال مصدر محلي في محافظة مارب لوكالة "سبوتنيك": "طيران التحالف شن غارة على منطقة المحجزة في مديرية صرواح وسط تحليق مكثف".

© Photo / Philip Lee Harvey أزمة سقطري تزداد اشتعالا... مصدر بالخارجية يتهم الإمارات والسعودية باحتلال اليمن

وكان قد أفيد، في وقت سابق من يوم أمس السبت، بأن الجيش اليمني تمكن من تحقيق تقدم جديد خلال معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.