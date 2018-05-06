الجيش اليمني يسيطر على موقعين غرب مأرب

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر بالمركز الإعلامي للجيش اليمني أن "الجيش نفذ هجوما على مواقع للحوثيين في مديرية صرواح غرب مارب، تمكن خلاله من السيطرة على موقعين جنوب تبة المطار الاستراتيجية"، لافتا إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء الهجوم".
في الأثناء، قال مصدر محلي في محافظة مارب لوكالة "سبوتنيك": "طيران التحالف شن غارة على منطقة المحجزة في مديرية صرواح وسط تحليق مكثف".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)