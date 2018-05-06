قوات الرئيس هادي تطلق عملية عسكرية للسيطرة على سلسلة تباب استراتيجية غربي اليمن

أطلقت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده المملكة العربية السعودية عملية عسكرية واسعة؛ لاستعادة سلسلة تباب استراتيجية بمحافظة حجة غربي اليمن من سيطرة جماعة "أنصار الله".

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات المنطقة أطلقت اليوم الأحد عملية عسكرية بإسناد جوي ومدفعي من قوات التحالف للسيطرة على سلسلة تباب كتف مُقل الاستراتيجية جنوب مديرية ميدي التي تمتد على مساحة كيلومترين اثنين وبارتفاع 35 مترا وتشرف على وادي حيران".

© AP Photo / Hani Mohammed مقتل شخص وإصابة آخر في غارات للتحالف على الحديدة غربي اليمن

وأوضح المصدر أنه "بالسيطرة على هذه المنطقة يستعيد الجيش مناطق واسعة في مديرية حيران".

"وأكد المصدر "سقوط العديد من "الحوثيين" بين قتيل وجريح وأسر 3 منهم أحدهم جريح، كما استعاد الجيش أسلحة وذخائر كانت في حوزة "الحوثيين".

وأضاف المصدر "هذه العملية مستمرة حتى استعادة تباب كتف مُقل جنوب مديرية ميدي وبعض الجيوب في مزارع شرق المديرية وبالسيطرة عليهما تكون مديرية ميدي بالكامل في قبضة الجيش".

وتأتي العملية بعد إعلان قوات الرئيس هادي السيطرة على مدينة ميدي في 12 نيسان/ أبريل الماضي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.