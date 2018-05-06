إسرائيل تطلق صفحة جديدة على فيسبوك باللهجة العراقية... وهذا هو السبب

أطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، صفحة جديدة على فيسبوك باسم "إسرائيل باللهجة العراقية".

وقالت الخارجية في تغريده نشرتها على حسابها باللغة العربية في تويتر، إن "هذه الخطوة تهدف لخلق تواصل وحوار مثمر بين الشعبين الإسرائيلي والعراقي وإظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل".

وكتبت في صفحتها على فيسبوك "إسرائيل باللهجة العراقية"، أن هناك "تاريخا حافلا يجمع اليهود ببلاد الرافدين بعد أن عاشوا فيها أكثر من 2500 عام".

وأضافت، أن "المتحدرين من بلاد الرافدين لا يزالون يحملون ذكرياتهم ومساهماتهم في بناء العراق الحديث".

وخاطبت العراقيين: "هذه الصفحة الحوارية تستهدف الإجابة عن أسئلتكم بمنتهى المصداقية والشفافية. ومن الله التوفيق".

وبدوره، استخدم المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، مصطلحات عراقية، عندما كتب عبر صفحته في فيسبوك: "شكو ماكو؟".

وأضاف جندلمان، أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقت صفحة جديدة على الفيسبوك تسمى (إسرائيل باللهجة العراقية)".

وفي التعليقات، كتب أركان الركابي: "محتاجين عودة اليهود العراقيين يبنون العراق.. أشرف ناس".