وزير الداخلية اللبناني: نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية بلغت 49.2%

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الاحد 6 مايو/أيار، إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2 في المئة انخفاضا من 54 في المئة في آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.

ونقلت رويترز عن المشنوق قوله في مؤتمر صحفي "النسبة النهائية لكل لبنان 49.2 بالمئة بالمقارنة مع 2009 كانت 54 بالمئة".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR تعرف على نسب الاقتراع في انتخابات لبنان حتى الآن

في سياق متصل، اعتبر وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل أنه من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 5 مساء بقي الوضع الأمني جيد جدا، مؤكدا أنه بكل انتخابات تحدث إشكالات وحماس، ولكن تبقى محصورة.

وحول الإشكالات التي حدثت في أكثر من دائرة اقتراع قال شربل لـ"سبوتنيك": "هذا ليس إشكال أمني هذا يسمى إشكالات وتزاحمات على اللوائح ومن سيربح ومن ضد من، وحتى غداً لن يكون هناك أي إشكالات، والجميع سيتفق بعد الإنتخابات".