الجيش السوري يعتزم تقسيم منطقة سيطرة "داعش" في دمشق إلى قسمين

دمشق — سبوتنيك. وقال نفنوف: "بالأمس، كان في موقع مقر كتيبتي مواقع للمسلحين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقدمنا 500 متر، من الناحية الأخرى تتقدم كتيبة أخرى من جيشنا. قريبا سنلتقي، لذلك سنقطع المناطق التي يحتلها مسلحو داعش إلى قسمين، ومن ثم سوف نسحق وندمر الإرهابيين".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن في وقت سابق، أن قوات الجيش السوري، شارفت على الانتهاء من عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق من الإرهابيين.
يذكر أنه سبق وتحولت هذه المنطقة على مدى 6 أعوام الماضية إلى ملاذ للعناصر التابعة لتنظيم "اداعش" الإرهابي والتي قدمت إليها بعد هزائمها في مختلف أنحاء سوريا. وبعد الانتهاء من تنفيذ العملية المذكورة، ستكون العاصمة السورية، مع جميع ضواحيها، محررة تماما من العصابات المسلحة.
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