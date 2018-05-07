بعد النتائج الأولية... وزير إسرائيلي: "حزب الله" يساوي لبنان ولا فرق بينه وبين الدولة

علقت إسرائيل، للمرة الأولى، على تقدم "حزب الله" في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، بعدما أظهرت عمليات الفرز، وفق نتائج غير رسمية، فوزا ساحقا للثنائي "أمل" و"حزب الله"، وتقدما لتيار "المردة" و"القوات اللبنانية" وتراجعا للتيار الوطني الحر و"المستقبل".

قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "مكاسب حزب الله في الانتخابات اللبنانية تظهر أنه لا فرق بين الدولة والجماعة الشيعية المدعومة من إيران" وأضاف أن "إسرائيل يجب ألا تفرق بينهما في أية حرب مستقبلية".

وقال بينيت، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، 7 مايو/ أيار: "حزب الله = لبنان"، وتابع "دولة إسرائيل لن تفرق بين دولة لبنان ذات السيادة وبين حزب الله وستعتبر لبنان مسؤولا عن أي عمل داخل أراضيه".

תוצאות הבחירות בלבנון מבססות את תפיסתנו מזה זמן:

חיזבאללה=לבנון

מדינת ישראל לא תבדל בין מדינת לבנון הריבונית לבין חיזבאללה ותראה בלבנון כנושאת באחריות לכל פעולה היוצאת משטחה. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) ٧ مايو ٢٠١٨

ووفقا للنتائج الأولية، التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، لم يحقق حزب رئيس الجمهورية ميشال عون النسبة التي طمح إليها، كما تراجع تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت ودوائر أخرى. فيما سجل الثنائي المكون من حركة "أمل" و"حزب الله" اكتساحا في دوائر الجنوب والبقاع وبيروت وبعبدا.