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    حافلات لنقل المسلحين وأفراد أسرهم من منطقة خان العسل، 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016

    دخول الحافلات إلى الرستن في ريف حمص الشمالي لترحيل المسلحين إلى جرابلس

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    العالم العربي
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    أفاد مصدر أمني ببدء دخول نحو 100 حافلة إلى بلدة الرستن في ريف حمص الشمالي لنقل أكثر من 3000 مسلّح إلى جرابلس في ريف حلب.

    ريف حمص الشمالي وسط سوريا
    © Sputnik . HASSAN HASHEM
    وفد روسي يصل إلى مدخل ريف حمص الشمالي للتفاوض على إخراج المسلحين
    قال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، "بدأت الحافلات بالدخول إلى مدينة الرستن لترحيل المسلحين إلى جرابلس في ريف حلب تنفيذا لاتفاق إخلاء المدينة من السلاح والمسلحين".

    وأضاف "من المتوقع أن يخرج اليوم ما يقارب 3500 شخص من المسلحين وعائلاتهم تقلهم مائة حافلة باتجاه جرابلس في ريف حلب"، موضحاً أن القافلة ستسلك طريق حماة حلب.

    وكان الجيش السوري قد أعاد فتح "أوتوستراد" حمص- حماة بعد إغلاق دام نحو سبع سنوات، تنفيذا لأحد بنود اتفاق إخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من المسلحين.

    انظر أيضا:

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    حافلات, أخبار العالم, أخبار سوريا, ريف حمص, ريف حلب, العالم, سوريا
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