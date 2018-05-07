دخول الحافلات إلى الرستن في ريف حمص الشمالي لترحيل المسلحين إلى جرابلس

أفاد مصدر أمني ببدء دخول نحو 100 حافلة إلى بلدة الرستن في ريف حمص الشمالي لنقل أكثر من 3000 مسلّح إلى جرابلس في ريف حلب.

© Sputnik . HASSAN HASHEM وفد روسي يصل إلى مدخل ريف حمص الشمالي للتفاوض على إخراج المسلحين

قال مصدر أمني لوكالة " سبوتنيك "، "بدأت الحافلات بالدخول إلى مدينة الرستن لترحيل المسلحين إلى جرابلس في ريف حلب تنفيذا لاتفاق إخلاء المدينة من السلاح والمسلحين".

وأضاف "من المتوقع أن يخرج اليوم ما يقارب 3500 شخص من المسلحين وعائلاتهم تقلهم مائة حافلة باتجاه جرابلس في ريف حلب"، موضحاً أن القافلة ستسلك طريق حماة حلب.

وكان الجيش السوري قد أعاد فتح "أوتوستراد" حمص- حماة بعد إغلاق دام نحو سبع سنوات، تنفيذا لأحد بنود اتفاق إخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من المسلحين.