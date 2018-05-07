ليبيا تستعد لإقامة معرض للصناعات السورية في بنغازي

أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، عن افتتاح خط جوي بين ليبيا والجمهورية العربية السورية من أجل الاستعداد لاستضافة معرض اقتصادي خلال شهر رمضان المقبل تحت شعار "صنع في سوريا"، مشيرا إلى أن المعرض تشارك به 100 شركة سورية وليبية.

بنغازي — سبوتنيك. قالت فوزية الفرجاني، رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، لوكالة "سبوتنيك"، إن "العمل جاري الآن على جميع الاستعدادات لاستضافة وتنظيم معرض صنع في سوريا في مدينة بنغازي سيبدأ يوم 19 أيار/ مايو 2018 الذي يوافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، بمشاركة 100 شركة ليبية وسورية"، مشيرةً إلى أن المعرض "سيحقق العديد من المزايا والأهداف وهو رسالة إلى العالم بأن بنغازي آمنة".

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File رسميا... الإعلان عن عودة حفتر إلى بنغازي

وأوضحت الفرجاني أن "المعرض سيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات السورية كافة، ويخدم المواطن ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة ومدعومة من سوريا ويسهل حصول المواطن على مواد غذائية وملابس قبل وخلال شهر رمضان المبارك".

وأشارت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، شرقي ليبيا، إلى أن "الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا منحت إذنا لشركات الطيران الليبية لاستئناف الرحلات الجوية مباشرة من دمشق إلى بنغازي".

وأضافت "تم بحمد الله وتوفيقه فتح الخط المباشر مع سوريا بعد الاتفاق بين مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي واتحاد المصدرين السوريين والمؤسسة العامة للطيران المدني وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية".

كما كشفت الفرجاني عن وجود مقترح لإقامة نموذج للحارة الشامية في المعرض وفعاليات أخرى متميزة، معربة عن أملها في أن يكون المعرض بداية حقيقية لعودة المنتجات السورية إلى السوق الليبية وتحريك كل الفعاليات ببنغازي والخدمات التي ستستفيد من تواجد العارضين والزائرين للمعرض وتنشيط المنطقة المقترحة لإقامته.

وكان مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، قد أعلن عن إقامة معرض لأول مرة تحت شعار "صنع في سوريا" بمشاركة أكثر من 300 شركة.

وتستعد ثاني أكبر المدن الليبية بنغازي لاستقبال وفود السوريين لحضور معرض "صنع في سوريا" في بنغاز ي، الذى سينطلق يوم 19 أيار/ مايو الجاري.