الحريري: نجحنا بالفوز بـ 21 مقعدا في الانتخابات النيابية اللبنانية

أعلن رئيس الوزراء الللبناني سعد الحريري، اليوم الأثنين، أن تيار المستقبل انتصر على كل الجبهات بإرادة جمهور عريض سيعطي تمثيلا كبيرا وستكون كتلتنا تتألف من 21 مقعدا في البرلمان الجديد.

وقال الحريري في مؤتمره الصحفي " الانتخابات محطة وانتهت، وكان لي محطات كبيرة مع جمهوري الذي صوت لخط الاعتدال وخط رفيق الحريري وهذا الجمهور هو الأساس لبقاء تيار المستقبل تيارا للاعتدال".

وأشار الحريري أن الناس صوتت لمشروع الاستقرار، ومن فازوا بالانتخابات النيابية هم شركاء لنا في مبدأ الاستقرار.

وأردف قائلا "أنا سابقى حليف الرئيس عون لأن هذا التحالف يؤمن الاستقرار، وأكبر انجاز فعلته هذه الحكومة هو هذه الانتخابات، وأنا ليس لدي أي مشكلة مع النتائج، بالنسبة اليّ التوافق السياسي وانتخاب الرئيس عون هو الذي حصن البلد".

وأضاف " قال أن بعد الانتخابات سيكون هناك بحث بالاستراتيجية الدفاعية، وفي موضوع السلاح رأيي معروف أنني ضد السلاح غير الشرعي".