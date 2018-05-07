منحة عاجلة من قطر إلى غزة

أعلن السفير القطري محمد العمادي، اليوم الاثنين، عن تقديم بلاده منحة إغاثية عاجلة لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان في قطاع غزة بقيمة 13.7 مليون دولار.

وقال العمادي في كلمة له قبيل مغادرته غزة، اليوم، للصحفيين: "استمرارا لدور قطر الإغاثي والإنساني ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك نقدم هذه المساعدة الإغاثية لغزة بقيمة 50 مليون ريال قطري".

© AP Photo / Adel Hana "القسام" تتوعد إسرائيل بالرد على مقتل 6 من عناصرها في غزة

وأضاف العمادي أن هذه المنحة الخدماتية والإنسانية ستقدم في مجالات أهمها التعليم والصحة والإسكان والاحتياجات الإنسانية للسكان في غزة.

وتابع: "نبذل جهدا أكبر في مجال دفع بعض الرواتب، ونعمل على ذلك لسد النقص الموجود حاليا في الراتب للجهتين موظفي السلطة وحماس، ونحن نحاول ونبذل جهدا أكبر في هذا المجال".

وكان السفير القطري وصل قطاع غزة الليلة الماضية في زيارة غير معلنة، ولم يُعرف ماهيتها، فيما لم يصدر أي توضيح من اللجنة كالعادة.

يذكر أن قطر أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن توقيع رزمة عقود مشاريع جديدة في قطاع غزة، بقيمة 5 ملايين دولار، وذلك ضمن جهودها في إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.

ويجري العمادي زيارات بشكل دوري لقطاع غزة؛ كرئيسٍ للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وذلك لتفقد مشاريعها ومتابعة سير العمل في مكتبها بغزة، وفق اللجنة.

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح أخرى.