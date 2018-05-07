حماس ترد تقارير "الصفقة المرفوضة" على إسرائيل

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن حماس ترغب في التفاوض حول هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، وأن هناك مراسلات بينها وبين إسرائيل عبر قنوات دبلوماسية، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر انفتاحا لمناقشة أمور كانت ترفضها في الماضي.
وذكر القانون أن جهود الحركة تنصب في الوقت الحالي حول الحشد لمسيرات العودة.
وبحسب التقرير، الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية فإن حماس تسعى لإقرار الهدنة من أجل تخفيف الحصار عن غزة ودعم جهود تحسين البنية التحتية في القطاع.
ورغم ذلك فإن إسرائيل لم ترد على رسائل حماس حتى الوقت الحالي، بحسب الصحيفة، في الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون عسكريون وسياسيون إسرائيليون عن أن التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة سيظل على مستويات عالية حتى بعد الاحتجاجات الكبيرة، التي تخطط حماس لإطلاقها يوم 15 مايو الجاري.
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