الجيش السوري يضيق الخناق على "داعش" في الحجر الأسود ويقترب من الحسم

تواصل وحدات الاقتحام في الجيش السوري عملياتها العسكرية الدقيقة في القسم الأخير من الحجر الأسود ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بالتوازي مع رمايات بسلاح المدفعية وضربات سلاح الجو.

وأفادت "سانا" اليوم الاثنين بأن "وحدات الجيش ضيقت الخناق على المجموعات الإرهابية في حي الحجر الاسود بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن تحرير ثانوية تقنية الحاسوب وعدد من كتل الأبنية شمال غرب الحى بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وسط حالة من الانهيار والذعر في صفوفهم".

© Sputnik . HASSAN HASHEM الجيش السوري يحرر الجزء الجنوبي من الحجر الأسود بالكامل ويتابع تقدمه

وأوضحت أن الاشتباكات ترافقت مع رمايات دقيقة من سلاح المدفعية وضربات جوية محكمة طالت تحصينات وأوكار الإرهابيين ومحاور تسللهم وإمدادهم في الجزء الشمالي والشمالي الغربي من الحجر الأسود باتجاه مخيم اليرموك

وبين قائد ميداني في تصريح لوكالة الأنباء السورية أن وحدات الجيش تحقق تقدما مطردا وحذرا في عملياتها ضد الإرهابيين في الحجر الأسود وتشتبك معهم في قتال الشوارع والأنفاق ومن بناء لبناء وسط حالات فرار بين الإرهابيين مستخدمين أنفاقا وخنادق اتخذوها في أقبية الأبنية وبينها، مؤكدا أنه "بفضل بطولات وتضحيات رجال الجيش سيتم تطهير الحي من رجسهم خلال الأيام القليلة القادمة".

ولفت أحد عناصر الهندسة في الجيش العامل على جرافة مدرعة إلى أنه "يعمل على اختراق تحصينات الإرهابيين وردم خنادقهم وتدمير أنفاقهم وإقامة السواتر الترابية التي تحمي قوات المشاة ويسير في مقدمة المدرعات والمشاة خلال بدء عملية اقتحام إحدى المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون الذين يستهدفون الجرافة بالقناصات والأسلحة المتنوعة في محاولة يائسة منهم لإيقاف تقدمها".

ولفت قائد ميداني آخر إلى أن "الإرهابيين حفروا شبكة كبيرة ومعقدة من الأنفاق التي تصل أقبية الأبنية ومقرات الإرهابيين"، لافتا إلى أنهم "لم يوفروا الجوامع ورياض الأطفال والمدارس حيث اتخذوها مقرات وأوكارا لتنفيذ اعتداءاتهم ضد المدنيين في مدينة دمشق ومحيطها وعلى نقاط الجيش العربي السوري المتقدمة دائماً حتى اجتثاثهم من المنطقة وإعلان جنوب دمشق خالية من الإرهاب".