اليمن: 9 قتلى وجرحى بهجوم لـ"أنصار الله" في صعدة

تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في صحراء البقع بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله هاجموا اليوم الثلاثاء 8 مايو/ أيار، مواقع لقوات هادي في صحراء البقع التابعة إدارياً لمديرية كتاف وتمتد الى قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية".

وأضاف المصدر أن "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة 9 من قوات هادي، كما سقط قتلى وجرحى آخرون بقصف مدفعية أنصار الله تجمعات عسكرية سعودية وأخرى لقوات هادي في الصحراء الممتدة الى منفذ الخضراء الحدودي مع السعودية في نجران".

وعلى صعيد آخر، نفذ مسلحو أنصار الله كميناً لآلية لقوات الرئيس هادي شرق محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ووفقاً للمصدر، فقد

أعطب مسلحو أنصار الله آلية عسكرية بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر وسقط طاقمها المكون من 4 جنود قتلى.