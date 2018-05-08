اليمن: 9 قتلى وجرحى بهجوم لـ"أنصار الله" في صعدة

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله هاجموا اليوم الثلاثاء 8 مايو/ أيار، مواقع لقوات هادي في صحراء البقع التابعة إدارياً لمديرية كتاف وتمتد الى قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية".
وعلى صعيد آخر، نفذ مسلحو أنصار الله كميناً لآلية لقوات الرئيس هادي شرق محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
ووفقاً للمصدر، فقد
أعطب مسلحو أنصار الله آلية عسكرية بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر وسقط طاقمها المكون من 4 جنود قتلى.
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