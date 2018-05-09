بالفيديو... المالكي يكشف حقيقة "التحالف السري" مع حيدر العبادي

كشف رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي عن توقيعه وثيقة مع زعيم "ائتلاف النصر" حيدر العبادي على التحالف بعد الانتخابات ودمج النتائج.

وقال المالكي في تصريح تلفزيوني إن قرارا صدر عن حزب "الدعوة" بدمج نتائج القائمتين والتحالف، وهذا مثبت بالوثيقة التي وقع عليها العبادي، ونتمنى أن تنفذ.

وأشار المالكي إلى أن دخول حزب الدعوة في قائمتين هو تدبير انتخابي، للنأي بالحزب كاسم وعنوان عن المشاركة في الانتخابات.

وكان زعيم تحالف "النصر" حيدر العبادي نفى سابقا وجود أي اتفاق مع المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري السبت المقبل، داعيا إلى ضرورة التفاهم بين الكتل لمصلحة البلاد.

وقال العبادي حينها إن "أي اتفاق مسبق عن التحالف مع ائتلافات أخرى هو تجاوز لإرادة الناخب، ونفي نفيا قاطعا أي اتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر".

ويتبنى "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي حكومة الأغلبية السياسية، التي ستكون مشروعا وطنيا يشترك فيه جميع أطياف الشعب العراقي، بحسب تصريحات مسؤولين عن الائتلاف.

وكان القيادي في "ائتلاف النصر" النائب علي العلاق قال في تصريحات تلفزيونية إن "المالكي والعبادي وقعا اتفاقا بينهما وبخط اليد ينص على تحالفهما بعد ظهور نتائج الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة".

وأثار تصريح العلاق الأوساط السياسية العراقية، واعتبرت قوى أن الطرفين يسعيان، رغم خلافاتهما الظاهرية، إلى الاستئثار ثانية بتشكيل الحكومة المقبلة بوصفها استحقاقا لحزب "الدعوة" الذي يتزعمه المالكي ولا يزال العبادي يحتفظ بمنصب رئيس المكتب السياسي فيه.

لكن "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي توقع الأخير "اتفاقا سريا" مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يخوض الانتخابات بـ"كتلة النصر" بعدما انفصل عن ائتلاف المالكي.