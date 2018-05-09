السعودية تؤكد تأييدها للقرار الأمريكي بشأن إيران

وأضاف العواد، خلال كلمته أمام مؤتمر وزراء الإعلام العرب في دورته الـ49، والتي حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه اليوم الأربعاء، 9 مايو/ أيار، أن "السعودية تأمل أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة ودعمها للجماعات الإرهابية التي هددت الأمن ونشرت الفوضى في منطقتنا العربية وساهمت في ارتكاب أبشع الجرائم من قتل وتشريد ملايين الأبرياء".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.
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