السعودية تؤكد تأييدها للقرار الأمريكي بشأن إيران

أكد وزير الإعلام السعودي عواد صالح العواد على ترحيب المملكة بالخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وأضاف العواد، خلال كلمته أمام مؤتمر وزراء الإعلام العرب في دورته الـ49، والتي حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه اليوم الأربعاء، 9 مايو/ أيار، أن "السعودية تأمل أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة ودعمها للجماعات الإرهابية التي هددت الأمن ونشرت الفوضى في منطقتنا العربية وساهمت في ارتكاب أبشع الجرائم من قتل وتشريد ملايين الأبرياء".

© REUTERS / JONATHAN ERNST بيان من السعودية بشأن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وطالب العواد، "الوزراء العرب بأن يترجموا القرارات الصادرة عن المجلس إلى واقع عملي ملموس لتحقيق رؤية مشتركة في جميع قضايا الأمة الإعلامية المصيرية، بما يسهم في تحقيق أهداف العمل العربي المشترك، ويمكننا من مواجهة المخاطر التي تؤثر على وحدتنا العربية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.