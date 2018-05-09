28 قتيلا وجريحا في سقوط قذائف صاروخية أطلقها الإرهابيون على دمشق

ارتفعت حصيلة الاعتداءات الإرهابية على العاصمة السورية دمشق اليوم إلى 4 قتلى مدنيين و24 مصابا بجروح بينهم نساء وأطفال.

© REUTERS / SYRIA TV بالفيديو.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخين إسرائيليين وتدمرهما بريف دمشق

اعتدت فلول التنظيمات الإرهابية المتحصنة في منطقة الحجر الأسود، جنوبي دمشق، في وقت سابق من اليوم الأربعاء بقذيفتين صاروخيتين على برج دمشق وساحة الميسات في المدينة. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية " سانا ."

وكان مصدر في قيادة شرطة دمشق قد أفاد بأن قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على مدينة دمشق سقطت على سيارة عابرة في ساحة الميسات أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 آخرين بينهم 3 نساء إحداهن طاعنة في السن.

كما سقطت قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على الطوابق العليا من برج دمشق في منطقة المرجة وتسببت بمقتل اثنين وإصابة 13 مدنيا بجروح جلهم من النساء والأطفال بينهم حالة حرجة.

ونشرت "سانا" صورا من مكان الاعتداءات الإرهابية، اليوم الأربعاء، وأظهرت احتراق عدد من السيارات في المكان وتحطم زجاج نوافذ في الأبنية السكنية والمحال التجارية في محيط ساحة الميسات وأضرار في الممتلكات الخاصة في برج دمشق.