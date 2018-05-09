دبي تستخدم "طائرات الدرون" بشكل استثنائي ومبتكر في رمضان

أطلقت "هيئة تنمية المجتمع بدبي" في دولة الإمارات، مبادرة تهدف لاستخدام "طائرات الدرون" بشكل فريد واستثنائي.

ووفقا لما ذكرته الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر"، سيتم إيصال وجبات السحور والإفطار إلى العمال في أماكن عملهم والمساجد عن طريق الطائرات المسيرة.

ووقعت الهيئة اتفاقا مع خلفان عبيد مصمم أنظمة الطائرات ذاتية القيادة، والمسؤول التقني عن الفكرة.

مقتطفات من توقيع الاتفاقية التي تمت اليوم بين سعادة أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع والشاب المخترع خلفان حبليل الذي اخترع طائرة بدون طيار "شهاب" وذلك ليتمكن أصحاب الهمم بالمشاركة في الأعمال التطوعية حيث سيتم من خلال هذا الاختراع توصيل الوجبات لفئة العمال خلال شهر رمضان pic.twitter.com/Qp0x54EdwM — CDA Dubai (@CDA_Dubai) May 9, 2018

وأوضح عبيد أنه سيتم تغذية الطائرة بالمعلومات، مع تزويدها بخريطة للأماكن المستهدفة التي سيتم إيصال الوجبات لها.

وكشف عبيد أن الطائرة لها خطوط سير محددة سلفا، ويجري حاليا تجريب النظام، ومن المقرر أن تحمل الطائرة ما يقرب من 10 كيلوغرامات من الوجبات.

وأوضحت الهيئة أن الغرض الأساسي من التجربة، هو تمكين أصحاب الهمم من المشاركة في الأعمال التطوعية.