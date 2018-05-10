وكالة تكشف المواقع الإسرائيلية التي استهدفت بالصواريخ المنطلقة من سوريا

أما الجزء الثاني من الصواريخ استهدفت محطات اتصال لأنظمة التواصل والإرسال، بالإضافة إلى نجاح الصواريخ بالسقوط على مهبط مروحيات عسكرية ومقر القيادة العسكرية الإقليمية التابع للواء العسكري 810، كما سقطت بعض الصواريخ على مقر قيادة عسكري في منطقة حرمون ومركز عسكري شتوي تابع للوحدة الثلجية الخاصة "البنستيم".
وبحسب شهود عيان فشلت القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ السورية.
كما أشارت "الميادين" عبر مصادر من الداخل الإسرائيلي إلى أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت توجيهات بضرورة التكتم على أية تفاصيل للاستهداف الصاروخي لمواقعها وعدم الحديث عن أكثر من 20 صاروخاً أطلقت من الناحية السورية.
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