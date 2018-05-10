مقتل 5 أشخاص في غارتين للتحالف شمالي صنعاء

وذكر مصدر محلي في محافظة صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن طيران التحالف شن فجر اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، غارة على منزل في منطقة الأزرقين قرب النقطة العسكرية شمال العاصمة، ثم عاود قصف المنزل بغارة أخرى.

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وأشار المصدر إلى أن "القصف أسفر عن مقتل 5 هم رجل وزوجته و3 من أطفالهما وتدمير منزلهم".

وأضاف "أن طيران التحالف شن سلسلة غارات فجر الخميس استهدفت معسكرا على المدخل الغربي لصنعاء ومطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.