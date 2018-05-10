صور تعرض لأول مرة من حفل زواج ولي العهد السعودي

يذكر أن ولي العهد السعودي ، تزوج في 6 أبريل/نيسان 2008، 30 ربيع الأول 1429هـ، من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة.
صور جميلة من حفل زواج ولي العهد الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) May 8, 2018
تزوج حفظه الله في 30 ربيع الأول 1429هـ/ 6 أبريل 2008م من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة#رساله_حب_لولي_العهد_السعودي
أنت في قلوبنا 💚 pic.twitter.com/eJsQjPfZAs
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