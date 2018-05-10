صور تعرض لأول مرة من حفل زواج ولي العهد السعودي

نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، صورا من حفل زواج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن ولي العهد السعودي ، تزوج في 6 أبريل/نيسان 2008، 30 ربيع الأول 1429هـ، من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة.