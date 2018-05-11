إسرائيل تعرض لقطات لقصف منظومة صواريخ "بانتسير" في سوريا (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي، شريط فيديو لضربة صاروخية على نظام الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات من طراز بانتسير- إس-1، في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي في "تويتر": "جيش الدفاع الإسرائيلي، وفي أطار هجوم واسع النطاق ضد منشآت عسكرية إيرانيه في سوريا، دمر مجمع الدفاع الجوي (اس آ- 22)". وذلك مستخدما تصنيف حلف شمال الأطلسي لنظم الصواريخ الدفاعية السوفيتية أو الروسية الصنع.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) May 10, 2018

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وجرى تصوير فيديو مدته عشر ثوانٍ من على الصاروخ الذي يقترب من الجسم.

وفي وقت سابق، أفاد ممثلو الجيش الإسرائيلي، أنه خلال غارة على سوريا ليلة الخميس، قامت الطائرات الإسرائيلية ردا على إطلاق النار من الأرض بتوجيه ضربات لعدة أنظمة دفاع جوي من طراز إس آ-5، إس آ-22، و إس آ-17، تابعة للجيش السوري.