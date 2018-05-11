السفارة الأميركية في بغداد تحذر من وقوع هجمات إرهابية على مراكز الاقتراع في العراق

حذرت السفارة الأميركية من وقوع هجمات إرهابية محتملة على مراكز الاقتراع في العراق بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، خاصة في مناطق أم القرى وغزالية في العاصمة.

© Sputnik . Haidar Al Khalidi فينيسيا" العراق تستعد للانتخابات البرلمانية بأكثر من 300 مركز اقتراع

القاهرة- سبوتنيك . وقال السفارة في بيان لها اليوم الخميس، "تلقينا معلومات تفيد باحتمال وقوع هجمات إرهابية على مراكز الاقتراع في العراق خاصة في مناطق أم القرى وغزالية في بغداد".

وأضافت السفارة أنها "قامت حاليا بتقليص حركة موظفيها في هذه المناطق".

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 من الشهر الحالي هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي والذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.