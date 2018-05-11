الفلسطينيون يواصلون مسيرات العودة ويحيون جمعة "الإعداد والنفير"

رام الله — سبوتنيك. بدأ عشرات الفلسطينيين بالتظاهر عند حدود قطاع غزة في وقت سيتظاهر به الآلاف بعيد إنهاء صلاة الجمعة بدعوة من الفصائل الفلسطينية التي أكدت تواصل مسيرات العودة حتى الخامس عشر من مايو.
وفي السياق ذاته، دعت الفصائل الفلسطينية أهالي الضفة الغربية للخروج والتظاهر عند نقاط التماس والاحتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي إحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني السبعين، التي توافق الخامس عشر من أيار/ مايو، حيث بدأت اللجان الشعبية الفلسطينية بسلسلة فعاليات إحياء لهذه الذكرى.
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