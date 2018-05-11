توقيع اتفاق لتنظيم توظيف العمالة الفلبينية في الكويت... تعرف على بنوده

وفي شهر نيسان/ أبريل، أمرت الكويت السفير الفلبيني بمغادرة البلاد خلال أسبوع، واستدعت مبعوثها لدى الفلبين للتشاور، بعدما حاول موظفون في السفارة الفلبينية "إنقاذ" عمالة منزلية بعد تقارير عن تعرضهم لمعاملة سيئة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

© Sputnik . Pavel Gerasimov الكويت والفلبين تتفقان على توقيع بروتوكول لتنظيم استقدام العمالة

وذكر بيان مشترك للبلدين أن الاتفاق الثنائي يشمل وضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية الفليبينية على مدار الساعة، كما يمنع أصحاب العمل الذين لديهم سجل في سوء معاملة العمالة المنزلية، من توظيف عمالة فلبينية، ويتضمن اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

ووقع الاتفاق في الكويت وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الشؤون الخارجية الفلبيني، آلان بيتر كايتانو.

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أمر العمالة الفلبينية في الكويت في مارس/آذار، بالعودة إلى الوطن بعد العثور على جثة عاملة فلبينية في مجمد بمنزل مهجور.

وزيرا الخارجية الكويتي والفلبيني يوقعان اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية https://t.co/lC7h2IxYur pic.twitter.com/Fa1sGZ9s72 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) May 11, 2018

وكانت تلك هي أحدث واقعة، ضمن ما وصفته مانيلا بأنه نمط من الانتهاكات في البلد الخليجي.

ولا يشمل الاتفاق الموقع اليوم الجمعة، إلغاء الأمر الذي أصدره دوتيرتي، لكن كايتانو قال إنه قيد النقاش.

وأضاف: "سنرفع التوصيات الضرورية لرفع الحظر عن العمالة الفلبينية الماهرة في الكويت".

لكنه قال: "الرئيس بيده القرار النهائي لرفع الحظر لكنهم يتحركون في ذلك الاتجاه".

وقال الوزير إن الكويت والفلبين ستشرعان في مناقشة ترتيبات زيارة دوتيرتي للكويت وإن مانيلا ستعين قريبا سفيرا جديدا لدى البلد العربي.