نسبة بطاقات الاقتراع التي وصلت الناخبين في عموم العراق

كشف عضو المفوضية العليا للانتخابات في العراق، حازم الرديني، اليوم الجمعة، عن النسبة المئوية لعدد البطاقات التي وصلت للناخبين في عموم البلاد، متوقعا أن تحقق الانتخابات البرلمانية إقبالا متوسطا غدا السبت.

وأوضح الرديني، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن نحو 77% من البطاقات الانتخابية وصلت للناخبين في كل مدن البلاد.

Nazek Mohammed بالصور... العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

وحول توقعات المفوضية بنسبة مشاركة الناخبين في التصويت على الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في كل المحافظات وإقليم كردستان، يوم غد السبت، 12 مايو، ألمح الرديني قائلا "نتوقع أن تكون نسبة المشاركة في التصويت، لا تقل عن (60-50) بالمئة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو المفوضية العليا للانتخابات في العراق، معتمد الموسوي، تفاصيل سير عملية اقتراع منتسبي الأجهزة الأمنية، في الانتخابات البرلمانية.

وأكد الموسوي، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن إقبال الأجهزة الأمنية، على مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية، أكثر من ممتاز، قائلا "انطلقت يوم أمس الخميس، 10 مايو، عملية اقتراع منتسبي الأجهزة الأمنية، وتم افتتاح كافة مراكز ومحطات الاقتراع في عموم محافظات العراق".

وأضاف الموسوي، لدينا 494 مركزا انتخابيا، بواقع 2239 محطة، خصصت لاقتراع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن مراكز الاقتراع، التي افتتحت يوم أمس أيضاً للعراقيين المقيمين في الخارج، في 21 دولة تجري فيها "عملية الاقتراع".

وتابع "هناك 130 مركز اقتراع موزع على العدد المذكور، موزع على هذه الدول، باستثناء دولتين بدأت عملية الاقتراع فيهما يوم الأربعاء، على اعتبار أن هناك فارق في الوقت، وهما أستراليا ونيوزلندا.

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها يوم السبت، 12 مايو الجاري، هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي، الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.