إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس شمال الضفة الغربية وهروب المنفذ

أصيب جندي إسرائيلي بجروح جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة فلسطينية قرب مستوطنة شافي شمرون في نابلس شمال الضفة الغربية، في وقت لاذت فيه المركبة بالفرار من مكان الحادث.

رام الله — سبوتنيك. قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب وصلت لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "تعرض جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي لاعتداء دهس حينما كان في موقع فحص بالقرب من نابلس حيث أصيب بجروح طفيفة وقد لاذت السيارة بالفرار ويتم التمشيط بحثًا عنها".

وأكد الجيش الإسرائيلي، دفعه للمزيد من قواته لمكان الحادث بحثا عن المنفذ.

وقال أحد شهود العيان لوكالة "سبوتنيك" إن " قوات الاحتلال حولت مكان الحادث إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المركبات من المرور حيث وصلت تعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث".

من جانبه، دفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من قواته عند حدود قطاع غزة ليبقى على إجراءاته التي أعلنها سابقا، تنفيذا لقرار المستوى العسكري الذي أعلن أن الجنود عند حدود غزة سيطلقون النار إذا ما اقترب الفلسطينيون من السياج الحدودي الفاصل.

وفي السياق ذاته، دعت الفصائل الفلسطينية أهالي الضفة الغربية للخروج والتظاهر عند نقاط التماس والاحتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي إحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني السبعين، التي توافق الخامس عشر من أيار/ مايو، حيث بدأت اللجان الشعبية الفلسطينية بسلسلة فعاليات إحياء لهذه الذكرى.