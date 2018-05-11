السفارة السعودية في القاهرة: هذه الإشاعة مثيرة للشفقة والاستغراب

نفت السفارة السعودية في القاهرة، صحة ما نشرته صحيفة قطرية بشأن حضور سفيرها حفلا للسفارة الإسرائيلية في مصر، والذي أقيم الثلاثاء 8 مايو/ أيار الجاري.

أصدر المكتب الإعلامي للسفارة السعودية في القاهرة، اليوم الجمعة 11 مايو، بيانا صحفيا، جاء فيه: "ردا على الإشاعة التي أطلقتها صحيفة "العربي الجديد"، عن مزاعم حضور سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة نقلي، للحفل الأخير الذي نظمته السفارة الإسرائيلية في القاهرة الثلاثاء الماضي، أوضح المكتب الإعلامي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بعدم صحة هذه الإشاعة جملة وتفصيلا".

وتابع البيان: "أضاف المكتب بالسفارة بأن مثل هذه الإشاعات مثيرة للشفقة والاستغراب خصوصا في ظل موقف المملكة العربية السعودية الثابت من القضية الفلسطينية".

رداً على الشائعة التى أطلقتها صحيفة "العربي الجديد" عن مزاعم حضور سفير المملكة لدى مصر ومندوب المملكه الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي حفل نظمته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة, أوضح المكتب الاعلامي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بعدم صحة هذه الشائعة جملة وتفصيلاً pic.twitter.com/UZhY0VJzLA — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 11, 2018

​كذلك نفى الشائعة، السفير السعودي في القاهرة، الذي غرد عبر حسابه على "تويتر": "كنت أعتقد أن الإشاعات أذكى من ذلك بكثير، المؤسف أن تلتقط قناة أوروبية الإشاعة دون التثبت".