يوسف العتيبة يوقع اتفاقا سريا مع أمريكا... والسفارة الإماراتية ترفض التعليق

وبعد أشهر من المفاوضات، جرى التوقيع على الاتفاقية في وزارة الخارجية من قبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية مانشا سينغ والسفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، بحسب موقع cnbc الأمريكي.

وامتنعت كل من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الإماراتية وممثلو شركات الطيران الأمريكية عن التعليق على الاتفاق. بينما حصلت وكالة أسوشيتد برس على نص الاتفاقية، والمعروف باسم "سجل المناقشات".

US and United Arab Emirates strike deal resolving airline competition feud https://t.co/R2276q0A5z pic.twitter.com/41YqMegFJX — CNBC International (@CNBCi) May 11, 2018

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق يوم الاثنين المقبل عندما يزور وزير الخارجية الإماراتي واشنطن، وفقا لمسؤول بوزارة الخارجية، غير مصرح له بالتحدث إلى المراسلين حول الاتفاق.

وبموجب الاتفاقية، وافقت كل من طيران "الإمارات" وطيران "الاتحاد" على فتح حساباتها للمحاسبة طواعية من خلال نشر بيانات مالية سنوية "تتفق مع معايير المحاسبية المعترف بها دوليًا".

كانت شركات الطيران الأمريكية الكبرى، دلتا إيرلاينز، وأمريكان إيرلاينز، وخطوط الاتحاد الأمريكية، ادّعت منذ فترة طويلة بأن هذه السجلات تخفي مليارات الدولارات من الدعم الخفي الذي تقدمها الحكومة الإماراتية لشركاتها.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، أثارت خطوة شركة طيران الإمارات في البدء بتسيير رحلات إلى الولايات المتحدة في إطار ما يعرف باسم حقوق الحرية الخامسة، غضب منافسيها الأمريكيين الذين يتهمونها بالمنافسة غير العادلة من خلال الحصول على دعم حكومي.

بينما كشفت رسالة لطيران الإمارات إنهم لا يخططون حاليا لإضافة مزيدا من الرحلات التي تعمل في هذا الإطار.

وتسمح حقوق الحرية الخامسة لشركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقرا لها بتسيير رحلات بين دول أجنبية في إطار رحلات من وإلى بلدها، بحسب رويترز.