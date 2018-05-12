الحوثي يهنئ مهاتير محمد ويشن هجوما حادا على ابن سلمان وابن زايد

هنأ رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" في جماعة "أنصار الله" اليمنية، رئيس الوزراء الفائز في ماليزيا، مهاتير محمد، على فوزه في الانتخابات العامة.

نبارك لنموذج النجاح ورمز النهضة الماليزية الدكتور مهاتير محمد على فوزه بالانتخابات لرئاسة الوزراءوالذي يعد فوزه فوزا مستحقا لكل الاحرار في العالم.. ودليلا على قدرته في النهوض بماليزيا وتمسك الشعب الماليزي المسلم بالقضية الفلسطينية ورفضه للعدوان على اليمن. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 12, 2018

​ووفقا لحساب منسوب له على "تويتر"، قال الحوثي إن "من يحمل الطموح والرؤية الثاقبة والنظرة الاستثمارية هو من يعمل جاهدا ألا يلطخ تاريخه وسجله بالدماء والعدوان والسجن، لأنهم في الحقيقة من رجال البناء وليس الهدم وهما لا يجتمعان، ومهاتير محمد نموذج رائع ودليل واقعي على ما نقول".

(٢)لان من يحمل الطموح والرؤيةالثاقبةوالنظرةالاستثماريةفهو من يعمل جاهداأن لايلطخ تاريخيه وسجله بالدماءوالعدوان والسجن لانهم في الحقيقةمن رجال البناءوليس الهدم وهما لايجتمعان والرئيس مهاتير محمدنموذجا رائعا ودليل واقعي على مانقول وشتان مابين النموذجين فالماليزي سخرمقدراته للبناء — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 12, 2018

وقارن الحوثي بين مهاتير محمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد غمارة أبو ظبي محمد بن زايد آ نهيان قائلا: "شتان ما بين النموذجين، فالماليزي سخر مقدراته للبناء، بينما سخرالسعودي والإماراتي مقدرات الشعب للهدم والتدمير للشعوب المجاورة باليمن ،سوريا، العراق، ليبيا، الصومال، البحرين، بما عملوا على نشر الإرهاب في هذه الشعوب بنشر الوهابية الميليشاوية التي شوهت الإسلام كما قال ابن سلمان وهذه التصرفات تؤكد حقيقة بعد العقل الاستثماري والنموذج السيئ البشع".

(٣)بينماسخرالسعودي والاماراتي مقدرات الشعب للهدم والتدمير للشعوب المجاورةباليمن،سوريا،العراق ،ليبيا،الصومال،البحرين بماعملواعلى نشر الإرهاب في هذه الشعوب بنشرالوهابيةالمليشاويةالتي شوهةالإسلام كماقال ابن سلمان وهذه لعمري التصرفات تؤكدحقيقةبعدالعقل الاستثماري والنموذج السيءالبشع — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 12, 2018

وتابع: "إذا أردتم معرفة الرجال رجال العقل والاستثمار الحقيقيين فانظروا إلى محمد ماليزيا، وإذا أردتم المقلدين فقط والذين يتحركون وفق نظرة شركات عالمية لا يعرفون ما هي النتائج، فانظروا لرجال الحكم المستثمرين (بن سلمان — بن زايد) يحملون نفس الاسم بدون الرؤية، بل رؤيتهم قمع وسجن وعدوان للتجار وللشعوب.

اذا اردتم معرفةالرجال رجال العقل والاستثمار الحقيقيين فانظروا إلى محمد ماليزياواذا اردتم المقلدين فقط والذين يتحركون وفق نظرةشركات عالميةلا يعرفون ماهي النتائج فانظروا لرجال الحكم المستثمرين(بن سلمان _بن زايد)يحملون نفس الاسم بدون الرؤيةبل رؤيتهم قمع وسجن وعدوان للتجار وللشعوب(١) — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 12, 2018

وأضاف الحوثي تعديلا ساخرا على اسم "محمد" حين كتب "في قمة استثمارهم مجمد بن زايد ومجمد بن سلمان بدلا من زيادة الرخاء أصبحت زيادة الأسعار زيادة الفواتير زيادة الضرائب على المواطنين والضغط على التجار لأخذ أموالهم".