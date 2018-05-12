مصدر يمني يفجر مفاجأة حول اتفاق سحب القوات الإماراتية من سقطري

وأشار المصدر، في اتصال هاتفي، مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 12 مايو/أيار، إلى أن "الشرعية وبشكل خاص جبهة الإصلاح في وضع القوة التي تسمح لها بأن تقف في ندية أمام أي من الأطراف في التحالف أو في الجنوب"، مؤكداً أن "الإصلاح أضعف من أن يكون الجهة التي تملي شروطها سواء على الجنوبيين أو على التحالف العربي وتحديدا الامارات".
وأوضح المصدر، "إذا كانت الشرعية جادة في اتهاماتها للإمارات فلترنا جرأتها وثقتها بنفسها ولتطلب إنهاء دور المشاركة الإماراتية، لكنها لن تفعل لإدراكها أن الإمارات عامل أساسي في بقاء الشرعية وفي الانتصارات التي تتحقق في عموم الجبهات بما فيها جبهات الشمال".
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