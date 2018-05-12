مصدر يمني يفجر مفاجأة حول اتفاق سحب القوات الإماراتية من سقطري

قال مصدر في الجنوب اليمني، إن حديث بعض قيادات الإصلاح وبعض الأطراف المحسوبة على الشرعية عن انسحاب إماراتي من الجزيرة هو حديث الغرض منه إدعاء تحقيق نصر لم يحدث في هذه الأزمة.

وأشار المصدر، في اتصال هاتفي، مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 12 مايو/أيار، إلى أن "الشرعية وبشكل خاص جبهة الإصلاح في وضع القوة التي تسمح لها بأن تقف في ندية أمام أي من الأطراف في التحالف أو في الجنوب"، مؤكداً أن "الإصلاح أضعف من أن يكون الجهة التي تملي شروطها سواء على الجنوبيين أو على التحالف العربي وتحديدا الامارات".

© AFP 2018 / KHALED FAZAA مصدر: وفد سعودي برفقة عسكريين يمنيين يصل جزيرة سقطرى اليوم

ولفت إلى أن "هناك أمر مهم يتم تجاهله وهو أن وجود الإمارات والتحالف في اليمن استنادا إلى الفصل السابع بمعنى أنه تحت الوصاية والتحالف مفوض لحماية اليمن برا وبحرا وجوا ومن حقه التواجد في أي منطقة وبالتالي من الخطأ وصفه بقوة احتلال تحت أي حال من الأحوال، إلا في حال تم إنهاء وجوده بقرار أو طلب من الرئيس هادي".

وأوضح المصدر، "إذا كانت الشرعية جادة في اتهاماتها للإمارات فلترنا جرأتها وثقتها بنفسها ولتطلب إنهاء دور المشاركة الإماراتية، لكنها لن تفعل لإدراكها أن الإمارات عامل أساسي في بقاء الشرعية وفي الانتصارات التي تتحقق في عموم الجبهات بما فيها جبهات الشمال".