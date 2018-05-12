رئيس وزراء العراق: المحافظات المحررة شهدت عملية التصويت الحر للمرة الأولى بعد هزيمة "داعش"

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن المحافظات المحررة شهدت اجراء عملية التصويت الحر للمرة الاولى بعد هزيمة "داعش".

وأضاف العبادي في بيان تقلته "السومرية نيوز"، أنه "تمت بعون الله هذا اليوم عملية الاقتراع العام في عموم محافظات العراق وتمكن أبناء شعبنا العزيز من الإدلاء بأصواتهم لإختيار ممثليهم بحرية وأمان".

© REUTERS / AKO RASHEED إغلاق مراكز الاقتراع في العراق

وتابع العبادي "المحافظات المحررة شهدت إجراء عملية التصويت الحر للمرة الأولى بعد النصر الكبير وهزيمة داعش ".

وقال "قواتنا البطلة حققت نصرا آخر بحمايتها العملية الديمقراطية وتمكنت من حماية المواطنين في مراكز الاقتراع المنتشرة في مختلف مناطق العراق وأفشلت محاولات الارهاب لزعزعة الأمن والاستقرار في هذا اليوم التاريخي الذي مر بسلام على جميع العراقيين".

وأشاد العبادي بالأجهزة الأمنية والحكومية، مكملا "أرغب في تحية قواتنا البطلة والأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وجميع المشاركين في إنجاح العملية الانتخابية".

ودعى العبادي الشعب العراقي، إلى المضي قدما نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه جميع تطلعاته في البناء والإعمار والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار والتضحيات الغالية.

وكانت المراكز الانتخابية قد أغلقت أبوابها، اليوم السبت، بعد انتهاء الوقت المقرر لها.