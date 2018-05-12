قطر تتخذ قرارا عسكريا جديدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة

افتتح الفريق الركن طيار، غانم الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، المقر الجديد لمكتب الملحقية العسكرية لبلاده بالعاصمة الإيطالية روما.

وقال الغانم في بيان نشرته وزارة الدفاع القطرية، السبت، على موقع "تويتر" إن المقر الجديد للملحقية العسكرية "يعد مقاربة جديدة للعلاقات الدفاعية مع الجمهورية الإيطالية، ويهدف لتعزيز التعاون والتكامل بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها الإيطالية".

ويرى الغانم أن نظام الملحقية ومقرها الجديد سيسهمان في تقوية العلاقات بين البلدين "وتعزيز التبادل العملياتي بين القوات المسلحة بالبلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الاستقرار بالمنطقة".

سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يفتتح المقر الجديد لملحقية قطر العسكرية في روما #قطر #ايطاليا pic.twitter.com/jHaEVagQzU — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) May 12, 2018

وشهد شهر مارس/ أذار الماضي، تنفيذ القوات البحرية القطرية ونظيرتها الإيطالية، تدريبا مشتركا في مياه قطر الإقليمية.

وجاء التدريب بعد أيام من إبرام وزارة الدفاع القطرية اتفاقية مع شركة "ليوناردو" الإيطالية لشراء 28 مروحية من طراز NH90، بقيمة ثلاثة مليارات يورو.