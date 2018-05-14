صحف: رموز القذافي يظهرون في بنغازي ويرفضون الاعتراف بالعلم الليبي

وينعقد المؤتمر على مدار اليومين، في فندق "تبستي" بمدينة بنغازي، تحت شعار "من أجل إنقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي"، وبمشاركة جميع القوى الوطنية والأطياف السياسية ووجهاء وأعيان القبائل الليبية.

ولكن صحيفة "ذا ليبيان أوبزرفر" الليبية الناطقة باللغة الإنجليزية، أشارت إلى أن المؤتمر شهد حضور عدد كبير من رموز نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي لأول مرة منذ عام 2011.

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ولم يسم الموقع أيا من أسماء المسؤولين السابقين في نظام القذافي، ولكن أشار إلى أن عددا منهم كان متهما في ارتكاب جرائم خلال ثورة 17 فبراير 2011.

ونقل الموقع الليبي عن مصادر من داخل فعاليات الملتقى، زعم فيها أن عددا من المشاركين رفضوا رفع العلم الليبي، الذي تبنته ليبيا عقب ثورة 17 فبراير، ورددوا قائلين: "نحن لا نعترف بهذا العلم".

أما موقع "أفريقيا نيوز" فأشار إلى أن محاور الملتقى تركزت في:

— ترسيخ ثوابت الوطنية وأسس بناء الدولة.

— تقييم العملية السياسية الجارية والمواقف من الاستحقاقات المستقبلية.

— آليات دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لفرض الأمن والاستقرار.

— المصالحة الوطنية شروطها ومتطلباتها وآلياتها.

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كما أشارت إلى أنه افتتح الملتقى مرعي الظريف، عضو اللجنة التحضيرية، وأثنى خلال كلمته على تضحيات القوات المسلحة ودورها في إعادة النهوض بالجيش الليبي متمثلا في القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وقال الظريف في كلمته إن عجلة التاريخ لا تقف عن الدوران وان ليبيا ستحقق الأفضل.

صور.. أنطلقت اليوم في #بنغازي فعاليات الملتقى التحضيري للقوى الوطنية، حيث يُعتبر أول مؤتمر يعقده أنصار النظام السابق على الأراضي الليبية منذ ثورة 17 فبراير.



هذا ورتب الملتقى ما يُعرف بالحركة الوطنية الشعبية الليبية والتي يقودها الزائدي والزوي ولفيف من المسؤولين في نظام القذافي. pic.twitter.com/zmaYofQpNu — عين ليبيا (@EanLibya) May 12, 2018

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ولكن الأبرز أن "أفريقيا نيوز" أكدت أن محمد بلقاسم الزوي، رئيس مؤتمر الشعب العام (البرلمان) الليبي في عهد القذافي، كان حاضرا في الملتقى.

وألقى الزوي كلمة قال فيها:

"الملتقى مناسبة مهمة يلتقي فيها نخبة من المؤمنين ببلاد حرة مستقلة، وهذا الملتقى التحضيري مكون من معظم أبناء ليبيا بعد سبع سنوات عجاف عانى فيها الليبيون عدوانا لم يكن مسبوقا حاول أن يجعل ليبيا وكرا للارهاب".

وتابع: "نحن في هذا الملتقى نجتمع حول الأفكار التى تجمع الوطن من أنصار النظام السابق ومن فبراير المطالبين بدولة الاستقلال وينبذون الارهاب، وعندما نلتقى ونجتمع ونجمع الأهداف سنلتقى في المؤتمر الجامع، الذي تحضر له بعثة الأمم المتحدة".

ومضى:

"نحن جزء من الشعب الليبي ولسنا نوابا عنه وللشعب الحق في اختيار العلم والنشيد، ولن ندخل في تفاصيل ليس لها ضرورة لأننا في مرحلة استعادة الوطن".

ينعقد اليوم في بنغازي الملتقي التحضيري للقوي الوطنية

وهو اول مؤتمر ينعقد داخل ليبيا لانصار النظام السابق المؤييدين للجيش والبرلمان

اللقاء بترتيب "الحركة الوطنية الشعبية الليبية" التي يقودها الدكتور مصطفي الزائدي والاستاذ محمد الزوي وعدد من المسؤولين السابقين pic.twitter.com/GrPOGjEBoe — Salem.Ghanem (@Salem11Ghanem) May 12, 2018

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كما ألقى العميد محمد الشح كلمة القوات المسلحة الليبية، وقال فيها: "ضعوا الوطن نصب أعينكم فليبيا أكبر من الأطماع الشخصية، والقوات المسلحة هي جيش لكل الليبيين وليست جيش عائلة او شخص".

© AP Photo / Francois Mori من دفاتر "الناتو" السرية... موقع أمريكي يتحدث عن سبب "جنون" ساركوزي للحرب في ليبيا وقتل القذافي

وألقى أيضا عياد العنيزي كلمة أعيان ومشائخ بلدية بنغازي، وقال: "تركيبة بنغازي السكانية مثل الفسيفساء، لأنها تجمع كل الليبيين، بنغازي اليوم هانئة مستقرة بفضل تضحيات القوات المسلحة ورجال الأمن".

وقال كذلك، المبروك بو عميد، منسق عام القبائل الليبية: "نحن رجال وطنيون نعبر عن التيار الوطني المستقل، ولا نتبع أي أجندة ونحن على مسافة واحدة".

وتابع: "نحن في بنغازي العصية، التي انتصرت لتعود إلى حضن أهلها وقد تنادى أهل الوطن منذ 2011 في كل المناطق في مدينة العزيزية ثم في ملتقى سلوق واتفقوا على مبادئ عامة أعلنوا إعلان سلوق التاريخي بالشرعية الاجتماعية ودعمه للقوات المسلحة العربية الليبية".