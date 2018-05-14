لافرينتيف لـ"سبوتنيك": غياب واشنطن لن يؤثر على عملية أستانا

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أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، كبير المفاوضين الروس في أستانا، ألكسندر لافرينتييف، أن جدوى صيغة أستانا لتحقيق المزيد من الاستقرار في سوريا لا يعارضها أحد، باستثناء الولايات المتحدة وحلفائها، ولن يؤثر غيابها على عملية التفاوض.

استانا — سبوتنيك. وقال لافرينتيف لسبوتنيك: "عملية استانا تسير، خاصة واننا ننفذ جميع تعليمات قادة الدول الثلاث التي يتم تبنيها. كانت هناك قمة في سوتشي وقمة في أنقرة ويتم النظر في قمة بإيران ما عقدت الاجتماعات الوزارية". وأكد "جدوى صيغة استانا لزرع الاستقرار لا احد يشك بها، عدا الولايات المتحدة وحلفائها".