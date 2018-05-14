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    قوات الجيش السوري وكتيبة صقور الصحراء عند تحرير تدمر، سوريا.

    حسن نصر الله يكشف عدد الصواريخ التي قصفت إسرائيل من سوريا

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن الهجوم الصاروخي على المواقع الإسرائيلية في الجولان إذا أضيف إلى ما حصل قبله من إسقاط الطائرة الإسرائيلية يعني تطورا مهما جدا، وكشف أن عدد الصواريخ التي أطلقت هو 55 صاروخا بعضها من الحجم الكبير.

    القاهرة — سبوتنيك. قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الإثنين، إن القصف الصاروخي من سوريا، والذي استهدف مؤخرا مواقع القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان، أثبت عدم جاهزية إسرائيل للحرب.

    حسن نصر الله
    © AFP 2018 /
    نصر الله يكشف سر محدودية العدوان على سوريا وسرعة تنفيذه
    وقال نصر الله في خطاب متلفز إنه "تم إطلاق 55 صاروخا، وبعضها من الحجم الكبير، على مواقع الاحتلال في الجولان المحتل"، مضيفا أن القصف "أثبت أن الجبهة الداخلية للعدو غير جاهزة للحرب وهذا ما دعاه للمسارعة بالتهدئة".

    ووصف نصر الله القصف بأنه "أحد أشكال الرد على العدوان المتواصل على سوريا وعلى من في سوريا، سواء الجيش السوري، أو الوجود الإيراني، أو أي من الحلفاء".

    وأضاف نصر الله "نحن أمام مرحلة جديدة في سوريا وما حصل كسر الهيبة الإسرائيلية والتهديد بقطع اليد التي تمتد للجولان انتهى ولا سوريا ولا حلفاؤها يسمحون أن تبقى سوريا مستباحة".

    واعتبر نصر الله أن "الاحتلال لم يستطع أن يمنع وصول العدد الأكبر من الصواريخ إلى مواقعه في الجولان"، وأن "الرسالة التي أوصلها الهجوم الصاروخي للعدو كانت مدوية وهي أنك إذا كنت تحسب أنك تقتل وتقصف ولا تلقى ردا فأنت مخطئ ومشتبه والرد بالوقت والطريقة المناسبة".

     

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    الكلمات الدلالية:
    الجولان السوري المحتل, حزب الله اللبناني, حسن نصرالله, لبنان, سوريا
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