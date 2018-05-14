وزير الصحة المصري: توجيهات بعلاج المصابين بمواجهات غزة في مستشفيات شمال سيناء

وتابع الوزير أن هناك "توجيهات من القيادة السياسية باستقبال مصابي الأحداث بقطاع غزة".
وارتفعت حصيلة الاشتباكات في قطاع غزة إلى 52 قتيلا، وأكثر من 2400 مصاب، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عقب الاشتباكات، التي اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية قوله إن عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 52، مشيرا إلى أن القتلى سقطوا خلال مشاركتهم في "مسيرة العودة الكبرى" على امتداد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.
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