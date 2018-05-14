وزير الصحة المصري: توجيهات بعلاج المصابين بمواجهات غزة في مستشفيات شمال سيناء

قال وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، إن مصر تجهز لعلاج المصابين الفلسطينيين بالمواجهات مع القوات الإسرائيلية الجارية في غزة بمستشفيات شمال سيناء.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa السعودية تعلق على سقوط 52 قتيلا في اشتباكات غزة

وأضاف الوزير في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، 14 مايو/ أيار، أنه تم "رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات العريش ، والشيخ زويد، ورفح…وتجهيز 7 سيارات إسعاف بطواقمها الطبية لمعبر رفح لنقل المصابين".

وتابع الوزير أن هناك "توجيهات من القيادة السياسية باستقبال مصابي الأحداث بقطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الاشتباكات في قطاع غزة إلى 52 قتيلا، وأكثر من 2400 مصاب، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عقب الاشتباكات، التي اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية قوله إن عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 52، مشيرا إلى أن القتلى سقطوا خلال مشاركتهم في "مسيرة العودة الكبرى" على امتداد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.