بالفيديو... "جولان" راجمة صواريخ جديدة صناعة سورية

يستخدم الجيش السوري العديد من أنواع الأسلحة في معركته ضد التنظيمات الإرهابية، ونتيجة للظروف التي تمر بها سوريا، يقوم الخبراء السوريون باستخدام كل إمكانياتهم من أجل الحفاظ على قوة الجيش السوري.

وبحسب موقع "مراسلون" السوري فقد أظهر شريط فيديو ظهور الجيل الأول من راجمة "جولان" الصاروخية وهي من صنع أيادي سورية 100 % ضمن مقرات الفرقة الرابعة في الجيش السوري.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy سوريا تمتلك أقوى راجمة صواريخ في العالم

وتظهر في الفيديو الراجمة السورية "جولان" بعد أن جرى تركيبها على جسم عربة مدرعة (T-72) ، بحيث يمكنها الحركة ضمن 360 درجة، بالإضافة لاحتوائها على ثلاثة فوهات إطلاق صواريخ.

ويظهر الفيديو أيضا قيام عناصر من الجيش السوري بالتحكم بالراجمة عن بعد بواسطة السلك، وذلك بعد تطوير عناصر الجيش السوري لجهاز تحكم خاص بها وهو من صناعة سورية 100%.

وبحسب المعلومات عن راجمة "جولان" الصاروخية المتوفرة لدى "مراسلون"، يبلغ وزن الصاروخ الواحد نحو 800 كغ ، ويصل مداه إلى 3 كم، وهو ذو قوة تدميرية هائلة.

ويجري استخدام الجيل القديم من هذه الراجمة ضد تنظيم "داعش" في معارك الحجر الأسود ومخيم اليرموك.

وتشبه الراجمة "جولان" من حيث التصميم راجمة TOS الروسية ، إلا أنها تختلف عنها في مجال الاستخدام ضمن الميدان وكذلك نوعية الصواريخ.