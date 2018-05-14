بالفيديو... "جولان" راجمة صواريخ جديدة صناعة سورية

وبحسب موقع "مراسلون" السوري فقد أظهر شريط فيديو ظهور الجيل الأول من راجمة "جولان" الصاروخية وهي من صنع أيادي سورية 100 % ضمن مقرات الفرقة الرابعة في الجيش السوري.
ويظهر الفيديو أيضا قيام عناصر من الجيش السوري بالتحكم بالراجمة عن بعد بواسطة السلك، وذلك بعد تطوير عناصر الجيش السوري لجهاز تحكم خاص بها وهو من صناعة سورية 100%.
وبحسب المعلومات عن راجمة "جولان" الصاروخية المتوفرة لدى "مراسلون"، يبلغ وزن الصاروخ الواحد نحو 800 كغ ، ويصل مداه إلى 3 كم، وهو ذو قوة تدميرية هائلة.
ويجري استخدام الجيل القديم من هذه الراجمة ضد تنظيم "داعش" في معارك الحجر الأسود ومخيم اليرموك.
وتشبه الراجمة "جولان" من حيث التصميم راجمة TOS الروسية ، إلا أنها تختلف عنها في مجال الاستخدام ضمن الميدان وكذلك نوعية الصواريخ.
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