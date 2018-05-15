بعد غياب 14 عاما... ليبيا تحصل على عضوية مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة في العاصمة الليبية طرابلس أن رئيس الهيئة زياد قريرة حصل على عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مـساء أمس الإثنين 14أيار/مايو 2018 ، خلال جلسة اجتماع الوزاري في دورته الـ41 الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

بنغازي — سبوتنيك. وقالت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه أن: "حصل زياد قريرة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وذلك خلال جلسة الاجتماع الوزاري في دورته الواحدة والأربعون 41 الحالية التي عقدت مساء اليوم بالقاهرة".

© REUTERS / Hani Amara اجتماعات عاجلة في ليبيا لوقف الاقتتال في سبها قبل حلول رمضان

وأضاف البيان أن:

قريرة قد توجه للقاهرة قبل أيام للمشاركة في فعاليات هذا الاجتماع ممثلا عن ليبيا وقد فاز بثقة السادة الوزراء العرب الذين أكدوا على أهمية وضرورة إتاحة الفرصة للوزراء الشباب الذين يمثلون مستقبل الرياضة العربية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الليبية على: "ضرورة التواجد الليبي الفعال في المنظمات الدولية والإقليمية بما يعود بالفائدة والمنفعة على البلد ليؤكد مقدرة الكفاءة الليبية".

في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الليبية لحكومة الوفاق الوطني في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه عن "سعادتها وترحيبها بقرار الدورة الواحدة و الأربعون لمجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب في القاهرة باختيار مدينة طرابلس عاصمة للشباب العربي 2022 ".

وقالت الخارجية الليبية في بيانها أن:"هذه التظاهرة الشبابية العربية الكبرى تعرب عن تقديرها البالغ لوزراء الشباب والرياضة العرب على اختيارهم لمدينة طرابلس لتكون عاصمة للشباب العربي".

وأضاف البيان أن:"هذا الاختيار يأتي في ظل ما تشهده المدن الليبية من تعافي واستقرار تحقق بفضل الجهود الوطنية المخلصة لحكومة الوفاق الوطن ، ونزف التهاني للشباب الليبي بهذا الاستحقاق الشبابي العربي".

يذكر أن ليبيا قد غابت عن عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب منذ العام 2004.