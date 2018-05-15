"أنصار الله" تطلق صاروخا على قاعدة الملك فيصل العسكرية

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، 15 مايو/أيار، أن "القوة الصاروخية قصفت قاعدة الملك فيصل العسكرية في مدينة جيزان السعودية بصاروخ بدر1 الباليستي.

ووفقا لموقع قناة "المسيرة"، فإن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، قصفت اليوم الثلاثاء، قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان، بصاروخ من نوع بدر1 الباليستي".

ونقلت القناة التابعة لأنصار الله، عن مصدر عسكري، بأن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ باليستي من نوع بدر 1 الباليستي على قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه المرصود بدقة عالية.

وكانت جماعة أنصار الله، أعلنت استهداف معسكر للجيش السعودي بصاروخ باليستي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية. يوم الجمعة الماضي، فيما ذكرت قناة "المسيرة" أن "مسلحي أنصار الله شنوا قصفا بصواريخ الكاتيوشا على تجمعات لجنود سعوديين وقوات يمنية تابعة لهادي في موقع المرماد بجيزان، ألحق خسائر فادحة في صفوفهم".