قائمة العبادي تنفي عقد اجتماع بين ممثل عنها وقادة ائتلافي "دولة القانون" و"الفتح"

نفى حسين العادلي الناطق باسم "ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، نبأ حدوث اجتماع مع زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري، مساء أمس، بحضور ممثل عن العبادي للتباحث حول دخول الائتلافات الثلاثة في تحالف واحد لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali العبادي يهنئ الصدر على فوز تحالف "سائرون" في الانتخابات

بغداد — سبوتنيك . وقال العادلي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "أنفي حدوث مثل هكذا اجتماع جملة وتفصيلا، ومن المبكر جدا الحديث الآن عن أي تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة".

وحول مدى اقتناع ائتلاف "النصر" بالنتائج التي أعلنت وهل لديه شكوك بحدوث عمليات تزوير، قال العادلي "لا نقول إن هناك تزوير لكن أداء مفوضية الانتخابات والأجهزة التي استخدمت في عملية الاقتراع بحاجة إلى تدقيق ومراجعة".

وكانت وسائل إعلام عربية وعراقية قد أوردت، في وقت سابق من اليوم، أنباء مفادها أن "اجتماعا عقد بين نوري المالكي وهادي العامري بحضور ممثل عن العبادي للتباحث حول تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان".

يذكر أن قائمة ائتلاف "سائرون" الذي يضم ستة أحزاب ويدعمه مقتدى الصدر، فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد إعلان نتائج 16 محافظة من أصل 18 محافظة، فيما حل ائتلاف "الفتح" بالمرتبة الثانية وائتلاف "النصر" بالمرتبة الثالثة.

ويتعين على القائمة الفائزة في الانتخابات أن تخوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل الحكومة خلال تسعين يوما كما يشترط الدستور العراقي.