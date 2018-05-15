الحوثي منتقدا السعودية: "تعذر رؤية شهداء وجرحى فلسطين"

ووفقا لحساب منسوب له على "تويتر"، قال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله": "تعذر رؤية شهداء وجرحى فلسطين لكل من الأنظمة المشاركة في العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه باليمن وذلك بسبب تكاثر التوجيهات الأمريكية والتطبيع مع إسرائيل".

وأضاف: "وعليه فقد قررت مع الهيئات التالية: المنظمة الإسلامية والجامعة العربية والتعاون الخليجي تسخير مقدراتها ضد العرب المناهضين للكيان والتطبيع فقط".

تعذر رؤيةشهداء وجرحى فلسطين لكل من الانظمةالمشاركة في العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه باليمن وذلك بسبب تكاثر التوجيهات الأمريكيةوالتطبيع مع إسرائيل وعليه فقدقررت مع الهيئات التالية:المنظمةالإسلاميةوالجامعةالعربيةوالتعاون الخليجي

تسخيرمقدراتهاضدالعرب المناهضين للكيان والتطبيع فقط — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 15, 2018

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن منذ 26 آذار/ مارس 2015، لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.