حدث غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي... ماذا فعل مسؤول قطري رفيع

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، على التزام الناقلة القطرية تجاه أوروبا من خلال تسيير رحلات جوية إلى 31 وجهة في 21 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الباكر، خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، أن "القطرية" تتمتع بحضور اقتصادي قوي في الاتحاد الأوروبي، وتوفر وظائف عمل مباشرة إلى 1100 مقيم في دول الاتحاد، بالإضافة إلى إبرامها لعقود شراء تصل قيمتها إلى 27 مليار يورو مع شركة إيرباص، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.

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وأكد "الباكر"، الذي يعتبر أول مسؤول رفيع المستوى من شركة طيران خارج الاتحاد الأوروبي يقوم بإلقاء خطاب خلال اجتماع للجنة النقل والسياحة التابعة للبرلمان الأوروبي، أن "جميع محاولات دول الحصار لعزل قطر باءت بالفشل"، متوجها بالشكر لأعضاء الاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل خلال الحصار غير القانوني على دولة قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنوا قطع العلاقات مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، بعد اتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأعلن رباعي المقاطعة قائمة مطالب، أهمها: خفض مستوى العلاقات مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية التي تتهمها دول المقاطعة بـ"التحريض"، فضلا عن اعتقال وتسليم مطلوبين إلى الدول الأربع، متواجدين حاليا في قطر، ويعيشون ويعملون بحرية كاملة.